Bellingham, Camavinga y Endrick aprietan para tener minutos ante el Levante

No hay tregua para los jugadores del Real Madrid, que ya trabajan en la sexta jornada de LaLiga y en el partido en el Ciudad de Valencia (martes, 21:30 horas). Lo comenzó a preparar Xabi Alonso con los suplentes y Dean Huijsen, que podrá ser titular de nuevo tras perderse por sanción el duelo ante el Espanyol.

Mientras que los titulares, con Vinícius incluido, completaron una sesión de recuperación en el gimnasio de la Ciudad Real Madrid, el resto de plantilla trabajó con intensidad. Especialmente motivados tras jugar seis minutos en sus reaparaciones Bellingham y Camavinga.

También Endrick que busca mejorar el físico para disputar sus primeros de la temporada una vez recuperado de la lesión muscular que lo impidió. Junto a ellos Fran García, David Alaba, Arda Güler, Dani Ceballos, Rodrygo y Brahim Díaz. Se ausentaron los lesionados Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, que prosiguen con sus planes de recuperaciones, aún con semanas por delante para poder volver a competir.

Tras una sesión en la que Xabi Alonso trabajó de forma individual con varios jugadores, según informa la web del club blanco, y antes practicaron ejercicios de ataque y defensa y partidos de cinco contra cinco en un campo de dimensiones reducidas, los jugadores acabaron con una sesión de fuerza en el gimnasio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El lunes, desde las 11:00 horas, el técnico juntará a todos los disponibles en la única sesión que tendrá para decidir el once que alineará ante el Levante en una semana en la que medirá esfuerzos, al cerrarla el sábado con el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.