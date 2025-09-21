Fútbol Internacional

Bellingham, Camavinga y Endrick aprietan para tener minutos ante el Levante

Madrid, 21 sep (EFE).- Sin tiempo para disfrutar el pleno de triunfos y el liderato de LaLiga EA Sports, el Real Madrid regresó horas después de derrotar al Espanyol a los entrenamientos en su ciudad deportiva, en una sesión en la que Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Endrick trabajaron con intensidad buscando minutos de Xabi Alonso el martes en la visita al Levante.

Por EFE
21 de septiembre de 2025 - 08:45
No hay tregua para los jugadores del Real Madrid, que ya trabajan en la sexta jornada de LaLiga y en el partido en el Ciudad de Valencia (martes, 21:30 horas). Lo comenzó a preparar Xabi Alonso con los suplentes y Dean Huijsen, que podrá ser titular de nuevo tras perderse por sanción el duelo ante el Espanyol.

Mientras que los titulares, con Vinícius incluido, completaron una sesión de recuperación en el gimnasio de la Ciudad Real Madrid, el resto de plantilla trabajó con intensidad. Especialmente motivados tras jugar seis minutos en sus reaparaciones Bellingham y Camavinga.

También Endrick que busca mejorar el físico para disputar sus primeros de la temporada una vez recuperado de la lesión muscular que lo impidió. Junto a ellos Fran García, David Alaba, Arda Güler, Dani Ceballos, Rodrygo y Brahim Díaz. Se ausentaron los lesionados Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, que prosiguen con sus planes de recuperaciones, aún con semanas por delante para poder volver a competir.

Tras una sesión en la que Xabi Alonso trabajó de forma individual con varios jugadores, según informa la web del club blanco, y antes practicaron ejercicios de ataque y defensa y partidos de cinco contra cinco en un campo de dimensiones reducidas, los jugadores acabaron con una sesión de fuerza en el gimnasio.

El lunes, desde las 11:00 horas, el técnico juntará a todos los disponibles en la única sesión que tendrá para decidir el once que alineará ante el Levante en una semana en la que medirá esfuerzos, al cerrarla el sábado con el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

