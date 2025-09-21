El empresario Sadettin Saran releva a Ali Koç como presidente del Fenerbahçe

Saran obtuvo 12.325 votos frente a los 12.068 de Koç, que presidía el club desde 2018 y es vicepresidente del consejo directivo de Koç Holding, uno de los mayores conglomerados empresariales de Turquía, que mantiene una relación algo tensa con el Gobierno turco.

Como presidente del club, Ali Koç se apuntó el año pasado un tanto por conseguir fichar como entrenador del Fenerbahçe al portugués José Mourinho.

Sin embargo, tras quedar segundo en la Superliga de 2024-25 y quedar fuera en agosto pasado de la Liga de Campeones por una derrota ante el Benfica, el club despidió a Mourinho, lo que también se interpretó como un fracaso personal del presidente.

Sadettin Saran, un empresario de 61 años, nacido en Estados Unidos, con estudios realizados en Kentucky y miembro del equipo nacional turco de natación en la década de 1980, es dueño del conglomerado Saran Group, con inversiones en numerosos canales de televisión y radio dedicados al deporte.

