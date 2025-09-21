La policía se incauta bates, barras de metal y objetos punzantes antes del derbi de Roma

La vigilancia de la zona del estadio en las horas previas al derbi de la capital comenzó a partir de las 4:00 de la madrugada, con un numeroso despliegue de las fuerzas del orden para sellar las zonas reservadas respectivamente a la afición del Roma y del Lazio, creadas para evitar encontronazos entre ambas, informó la Jefatura de la policía de Roma.

Como procedimiento habitual, las autoridades llevaron a cabo operaciones de registro en todas las zonas circundantes al Estadio Olímpico, prestando especial atención a los jardines cercanos a los lugares de reunión de los aficionados de los dos equipos de la capital, donde se encontró el arsenal mencionado.

El dispositivo de seguridad desplegado, que cuenta con apoyo aéreo con drones y helicópteros, así como 1.500 agentes sobre le terreno, tendrá además que lidiar con la llegada de numerosas facciones ultras de toda Europa, entre ellas de radicales del Atlético de Madrid, que se unirán a los equipos romanos en uno de los más disputados y que acumulan más tensión en todo el continente.

El partido, que se disputará a las 12.30 (10.30 GMT) para reducir el riesgo de disturbios al ser a plena luz del día, acumula tensión máxima tras el último enfrentamiento entre ambos combinados en abril de este mismo año, en el que una multitudinaria pelea entre unos 400 radicales se saldó con 24 agentes de policía heridos y 6 'ultras' arrestados, tres de cada equipo.

Para esta ocasión se espera la llegada de hasta siete grupos ultra de diferentes equipos de toda Europa, tal y como informaron este sábado los medios italianos. A los radicales del Lazio se sumarán previsiblemente ultras alemanes del Leipzig, polacos del Wisla, búlgaros del Levski Sofia e ingleses del West Ham.

El Roma, en cambio, afición hermanada con la del Atlético de Madrid, espera la llegada de ultras rojiblancos, griegos del Panathinaikos y croatas del Dinamo Zagreb.