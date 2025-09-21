Toluca golea al Guadalajara y se mantiene como candidato al título en México

En la continuación de la novena jornada del campeonato, el portugués Paulinho, Jesús Gallardo y Alexis Vega anotaron por los Diablos de Mohamed.

Guadalajara, dirigido por el argentino Gabriel Milito, salió a proponer y en el minuto 9 estuvo cerca de abrir el marcador, pero Efraín Álvarez falló con todo a favor.

Toluca tomó ventaja en el minuto 21 con un gol de derecha de Paulinho tras pase de Vega, el 1-0, ventaja ampliada en el 24 con un cabezazo de Gallardo en un tiro de esquina.

En el 51 Guadalajara se quedó con un hombre menos en la cancha por la expulsión de Rubén González, lo cual aprovecharon los visitantes que ampliaron la diferencia en el 56 con un gol de derecha de Vega.

Aunque sufrió la expulsión del uruguayo Bruno Méndez, en el 70, Toluca mantuvo el control del encuentro y sumó su sexto triunfo con un empate, dos derrotas y 19 puntos, cuatro menos que el líder Cruz Azul. Las Chivas aparecen en el duodécimo escaño con ocho unidades.

En otro duelo el argentino Ángel Correa anotó un gol de derecha en el minuto 90+2 para darle a los Tigres UANL un empate 1-1 en el estadio de los Pumas UNAM.

Después de que Aaron Ramsey falló un penalti en el minuto 24, Pumas tomó ventaja en el 86 con un golpe de zurda de José Juan Macías a pase del panameño Adalberto Carrasquilla, pero Tigres reaccionó y rescató la igualada por intermedio de Correa para subir al sexto lugar con 16 puntos, tres encima de Pumas, séptimo.

Un rato antes el uruguayo Santiago Homechenko y el ecuatoriano Jhojan Julio anotaron un gol cada uno para darle al Querétaro un triunfo por 0-2 sobre Pachuca, que sumó su tercer revés seguido en su estadio.

La novena jornada del Apertura comenzó ayer, cuando el Cruz Azul derrotó por 3-2 al Juárez FC para confirmarse en el primer lugar, dos puntos encima de los Rayados de Monterrey, equipo del español Sergio Ramos, que recuperarán el liderato si superan al América en el duelo que resta este sábado.

Luka Romero, el uruguayo Gabriel Fernández y el argentino José Paradela convirtieron por los celestes, en tanto Rodolfo Pizarro y Raymundo Fulgencio descontaron por el Juárez.

En otros duelos, el Tijuana goleó por 5-0 al León, Necaxa superó por 1-0 al Puebla y Mazatlán empató 1-1 con el Atlas.

Le fecha nueve concluirá este domingo con el encuentro Santos Laguna-San Luis.