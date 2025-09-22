Fútbol de Francia: El Marsella gana el clásico al PSG

Un gol del marroquí Nayef Aguerd al minuto 5 decantó la balanza de un partido inicialmente previsto el domingo, pero que tuvo que ser aplazado al lunes por la amenaza de tormenta en medio del temporal que golpea el sur de Francia.

Un gol que rompió una racha del Olympique de Marsella de 14 años sin ganar en su cancha al PSG en liga. El resultado rompe el invicto que los parisinos mantenían hasta esta quinta jornada de la Ligue 1, y deja a los cuatro primeros clasificados empatados a 12 puntos.

El Mónaco es nuevo líder, seguido del PSG, Lyon y Estrasburgo, todos con cuatro victorias y una derrota en las primeras fechas. El Marsella por su parte escala a la sexta posición con 9 unidades, tras un inicio de temporada de alta tensión.

Para el Marsella esta victoria supone una dosis de moral antes de dos partidos importantes: la visita el viernes al Estrasburgo.