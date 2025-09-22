El insólito gol con la cola que fue anulado a Guillermo Paiva

Independiente Medellín y Junior igualaron 2-2 por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera A de Colombia. Uno de los protagonistas del empate fue Guillermo Paiva, quien participó de una insólita jugada en el primer tiempo. A los 31 minutos, el futbolista paraguayo fue a cabecear dentro en el área chica, pero acabó tendido en el suelo tras un golpe con un compañero.

Lea más: Vídeo: Todos los goles paraguayos del fin de semana

La jugada continuó por el sector derecho en los pies de Daniel Rivera, quien desbordó y envió un centro que pegó en la cola de Paiva, descolocando al arquero del DIM y terminando en gol. Mientras el defensor del Tiburón festeja el tanto, el árbitro asistente anuló la acción porque el ex Olimpia, todavía adolorido, estaba en posición adelantada en el momento del lanzamiento.

El insólito gol con la cola anulado a Paiva