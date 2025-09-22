“Gigio” Donnarumma gana el Trofeo Yashin al mejor portero

Donnarumma, quien jugó la temporada pasada con el PSG, fue una pieza clave en el éxito del club francés. Sus atajadas decisivas no solo ayudaron al equipo a dominar los torneos locales, sino que también contribuyeron a que se proclamaran ganadores de la Liga de Campeones por primera vez en su historia.

A sus 26 años, este es el segundo Trofeo Yashin para el italiano, que ya había recibido el reconocimiento en 2021. Con este galardón, Donnarumma releva en el palmarés al argentino Emiliano Martínez, quien lo ganó en las dos ediciones anteriores.

GIANLUIGI DONNARUMMA IS THE 2025 YACHINE TROPHY WINNER! He already won it in 2021! #TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/VZDneX87N3 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

“Estoy muy honrado de recibir este premio, contentísimo de mis prestaciones de la pasada temporada”, expresó el portero, quien también agradeció a sus excompañeros del PSG. “Hicimos un año formidable”, añadió.

Ahora, en su nueva etapa en el Manchester City, Donnarumma se muestra ambicioso. “Estoy concentrado en mi nueva aventura, tenemos objetivos muy elevados, espero conseguir los mismos trofeos”, declaró, dejando claro que su meta es seguir en la cima.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy