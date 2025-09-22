Fútbol Internacional

“Gigio” Donnarumma gana el Trofeo Yashin al mejor portero

París ha reconocido al mejor guardián del arco. El portero italiano Gianluigi Donnarumma fue galardonado con el Trofeo Yashin al mejor portero en la gala del Balón de Oro 2025. El prestigioso evento, celebrado en el teatro Châtelet, reconoció la brillante temporada del actual arquero del Manchester City.

Por Arnaldo Benítez
22 de septiembre de 2025 - 17:09
El portero de Italia, Gianluigi Donnarumma, habla tras recibir el Trofeo Yashin al mejor portero masculino durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025 de France Football en el Theatre du Chatelet de París.
Donnarumma, quien jugó la temporada pasada con el PSG, fue una pieza clave en el éxito del club francés. Sus atajadas decisivas no solo ayudaron al equipo a dominar los torneos locales, sino que también contribuyeron a que se proclamaran ganadores de la Liga de Campeones por primera vez en su historia.

A sus 26 años, este es el segundo Trofeo Yashin para el italiano, que ya había recibido el reconocimiento en 2021. Con este galardón, Donnarumma releva en el palmarés al argentino Emiliano Martínez, quien lo ganó en las dos ediciones anteriores.

“Estoy muy honrado de recibir este premio, contentísimo de mis prestaciones de la pasada temporada”, expresó el portero, quien también agradeció a sus excompañeros del PSG. “Hicimos un año formidable”, añadió.

Ahora, en su nueva etapa en el Manchester City, Donnarumma se muestra ambicioso. “Estoy concentrado en mi nueva aventura, tenemos objetivos muy elevados, espero conseguir los mismos trofeos”, declaró, dejando claro que su meta es seguir en la cima.

