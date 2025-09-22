Fútbol Internacional

La mejor portera del mundo es inglesa: Hannah Hampton gana el Trofeo Yashin

París se ha rendido ante el talento de una guardameta. La inglesa Hannah Hampton, portera del Chelsea, se ha llevado el Trofeo Yashin a la mejor guardameta en la gala del Balón de Oro 2025. El evento, celebrado en el teatro Châtelet de la capital francesa, reconoció la brillantez de la joven de 24 años.

Por ABC Color
22 de septiembre de 2025 - 17:16
La portera de Inglaterra, Hannah Hampton, habla junto al portero de Italia, Gianluigi Donnarumma (I), después de que ambos recibieran el Trofeo Yashin a los mejores porteros durante la ceremonia del Balón de Oro 2025 de France Football en el Theatre du Chatelet de París.
La portera de Inglaterra, Hannah Hampton, habla junto al portero de Italia, Gianluigi Donnarumma (I), después de que ambos recibieran el Trofeo Yashin a los mejores porteros durante la ceremonia del Balón de Oro 2025 de France Football en el Theatre du Chatelet de París. FRANCK FIFE

Hampton tuvo una temporada excepcional tanto con su club como con su selección. Fue una pieza clave para que el Chelsea se alzara con el título de la Superliga inglesa y alcanzara las semifinales de la Liga de Campeones. Además, sus destacadas actuaciones con la selección de Inglaterra fueron fundamentales para la victoria del equipo en la Eurocopa de Suiza.

“Este premio no es solo para mí, sino para todos los porteros y porteras”, expresó la jugadora de Birmingham. Hampton se mostró orgullosa de formar parte del “grupo increíble” de nominados y agradeció a su familia, compañeras y entrenadores, en especial a Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra, por la confianza depositada en ella. Con su victoria, Hampton se consolida como una de las figuras más importantes del fútbol femenino mundial.

