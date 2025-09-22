La mejor portera del mundo es inglesa: Hannah Hampton gana el Trofeo Yashin

Hampton tuvo una temporada excepcional tanto con su club como con su selección. Fue una pieza clave para que el Chelsea se alzara con el título de la Superliga inglesa y alcanzara las semifinales de la Liga de Campeones. Además, sus destacadas actuaciones con la selección de Inglaterra fueron fundamentales para la victoria del equipo en la Eurocopa de Suiza.

HANNAH HAMPTON IS THE 2025 WOMEN'S YACHINE TROPHY WINNER!#ballondor pic.twitter.com/vkVYyGNK6T — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

“Este premio no es solo para mí, sino para todos los porteros y porteras”, expresó la jugadora de Birmingham. Hampton se mostró orgullosa de formar parte del “grupo increíble” de nominados y agradeció a su familia, compañeras y entrenadores, en especial a Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra, por la confianza depositada en ella. Con su victoria, Hampton se consolida como una de las figuras más importantes del fútbol femenino mundial.