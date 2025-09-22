Fútbol Internacional

Lamine Yamal gana el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

París ha vuelto a ser el escenario de la consagración de una joven estrella. El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, ha sido galardonado con el Trofeo Kopa al mejor jugador menor de 21 años en la gala del Balón de Oro 2025. Este es un logro histórico para el español, quien se lleva el premio por segundo año consecutivo.

Por ABC Color
22 de septiembre de 2025 - 16:45
El español Lamine Yamal retirando el Trofeo Kopa, que lo consagra como el mejor jugador joven del mundo, por segundo año consecutivo.
En una noche de gala en el teatro Châtelet de París, Yamal, de 18 años, recibió el premio de manos del exfutbolista Raphael Varane. El joven, que también aspira al Balón de Oro absoluto, se ha consolidado como una de las promesas más brillantes del fútbol mundial.

Su gran temporada con el Barcelona fue clave para este reconocimiento. Con su talento y sus goles, fue una pieza fundamental para que el equipo culé se llevara los títulos de LaLiga de España, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Además, sus destacadas actuaciones con la selección española, bajo la dirección de Luis de la Fuente, han demostrado que su éxito va más allá de su club.

“Muchas gracias por el premio, es un orgullo estar aquí otra vez”, expresó Yamal, quien no dudó en agradecer al Barcelona, a la selección, a su familia y a sus compañeros por el apoyo. El joven dejó claro que seguirá trabajando para sumar más éxitos a su ya impresionante carrera.

Fuente: EFE

