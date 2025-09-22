Lamine Yamal gana el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

En una noche de gala en el teatro Châtelet de París, Yamal, de 18 años, recibió el premio de manos del exfutbolista Raphael Varane. El joven, que también aspira al Balón de Oro absoluto, se ha consolidado como una de las promesas más brillantes del fútbol mundial.

Su gran temporada con el Barcelona fue clave para este reconocimiento. Con su talento y sus goles, fue una pieza fundamental para que el equipo culé se llevara los títulos de LaLiga de España, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Además, sus destacadas actuaciones con la selección española, bajo la dirección de Luis de la Fuente, han demostrado que su éxito va más allá de su club.

“Muchas gracias por el premio, es un orgullo estar aquí otra vez”, expresó Yamal, quien no dudó en agradecer al Barcelona, a la selección, a su familia y a sus compañeros por el apoyo. El joven dejó claro que seguirá trabajando para sumar más éxitos a su ya impresionante carrera.

