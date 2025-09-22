Fútbol Internacional

Vicky López gana el Trofeo Kopa, pero Claudia Martínez enaltece el fútbol paraguayo

París fue testigo de una noche de estrellas, y aunque la española Vicky López se llevó el Trofeo Kopa como la mejor jugadora Sub-21 del mundo, el fútbol paraguayo tiene su propia razón para sentir orgullo por su representante. La joven Claudia Martínez Ovando, de 17 años, con su presencia, haciendo historia para el deporte guaraní.

Por ABC Color
22 de septiembre de 2025 - 16:32
La jugadora de fútbol paraguaya Claudia Martínez Ovando posa a su llegada a la ceremonia de entrega del premio Balón de Oro 2025 de France Football en el Theatre du Chatelet de París.
La jugadora de fútbol paraguaya Claudia Martínez Ovando posa a su llegada a la ceremonia de entrega del premio Balón de Oro 2025 de France Football en el Theatre du Chatelet de París.172302+0000 FRANCK FIFE

La jugadora del Club Olimpia se convirtió en la primera paraguaya en ser nominada al Trofeo kopa este prestigioso galardón que premia a la mejor jugadora juvenil a nivel mundial. Su presencia en la gala, que reunió a la élite del fútbol mundial en el teatro Châtelet, fue un hito que marca un antes y un después para el fútbol femenino guaraní.

Lea más: La paraguaya Claudia Martínez llega a la gala del Balón de Oro

Aunque el premio fue para la española, la nominación de Martínez Ovando es un triunfo en sí mismo. La joven guaraní demostró que su talento está a la altura de las mejores del mundo, y su futuro parece prometedor, con el interés de varios clubes internacionales. La noche fue para Vicky López, pero la visibilidad y el reconocimiento que ganó el fútbol paraguayo gracias a Claudia Martínez son un premio que vale tanto como un trofeo.

Claudia Martínez, orgullo paraguayo en el Top 5

La joven futbolista paraguaya Claudia Martínez Ovando escribió una página dorada para el balompié nacional al ubicarse en el quinto lugar del prestigioso Trofeo Kopa, premio que distingue a las mejores futbolistas jóvenes del mundo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En una lista encabezada por la española Vicky López (1ª), seguida por la colombiana Linda Caicedo (2ª), la neerlandesa Wieke Kaptein (3ª) y la inglesa Michelle Agyemang (4ª), lista que la completa la jugadora de Olimpia, que se convierte en la primera paraguaya en aparecer entre las aspirantes al Trofeo Kopa.

La representante albirroja se erige como una de las revelaciones del fútbol femenino sudamericano, destacándose en la Copa América de Ecuador 2025, en el que se erigió como la goleadora del certamen, junto a la brasileña Amanda, ambas con seis anotaciones.

Enlace copiado