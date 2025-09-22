Vicky López gana el Trofeo Kopa, pero Claudia Martínez enaltece el fútbol paraguayo

La jugadora del Club Olimpia se convirtió en la primera paraguaya en ser nominada al Trofeo kopa este prestigioso galardón que premia a la mejor jugadora juvenil a nivel mundial. Su presencia en la gala, que reunió a la élite del fútbol mundial en el teatro Châtelet, fue un hito que marca un antes y un después para el fútbol femenino guaraní.

Aunque el premio fue para la española, la nominación de Martínez Ovando es un triunfo en sí mismo. La joven guaraní demostró que su talento está a la altura de las mejores del mundo, y su futuro parece prometedor, con el interés de varios clubes internacionales. La noche fue para Vicky López, pero la visibilidad y el reconocimiento que ganó el fútbol paraguayo gracias a Claudia Martínez son un premio que vale tanto como un trofeo.

Claudia Martínez, orgullo paraguayo en el Top 5

La joven futbolista paraguaya Claudia Martínez Ovando escribió una página dorada para el balompié nacional al ubicarse en el quinto lugar del prestigioso Trofeo Kopa, premio que distingue a las mejores futbolistas jóvenes del mundo.

En una lista encabezada por la española Vicky López (1ª), seguida por la colombiana Linda Caicedo (2ª), la neerlandesa Wieke Kaptein (3ª) y la inglesa Michelle Agyemang (4ª), lista que la completa la jugadora de Olimpia, que se convierte en la primera paraguaya en aparecer entre las aspirantes al Trofeo Kopa.

La representante albirroja se erige como una de las revelaciones del fútbol femenino sudamericano, destacándose en la Copa América de Ecuador 2025, en el que se erigió como la goleadora del certamen, junto a la brasileña Amanda, ambas con seis anotaciones.