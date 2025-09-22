Iván Ramírez: gol, asistencia y figura en el triunfo de Guaraní

Guaraní superó a Nacional, regresó a la victoria tras la derrota ante 2 de Mayo en la ronda anterior y recuperó el primer lugar de la tabla de posiciones del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. En un partido clave por el título de campeón y un día después del triunfo de Cerro Porteño, el Aborigen superó 2-0 al Tricolor.

Lea más: Iván Ramírez: “Demostramos de qué estamos hechos”

El Legendario rompió el encuentro recién en los últimos 15 minutos y el principal protagonista fue Iván Ramírez. El atacante de 21 años, ausente contra el Gallo norteño en Pedro Juan Caballero, asistió de taco a John Jairo Sánchez, quien fue derribado en el área por Thomás Gutiérrez. El delantero agarró el balón y cargó con la responsabilidad del penal.

Iván Ramírez: “Quería ejecutar el penal”

“Quería ejecutar el penal. Estaba muy seguro”, expresó posterior al encuentro. Ramírez, quien suma 5 goles en el certamen y 6 en la temporada, no falló el tiro y anotó el 1-0 a los 78′. Diez minutos después, realizó un cambio de frente de derecha a izquierda para el recién ingresado Nelson Romero, quien ganó por velocidad y convirtió el segundo tanto para sentenciar el marcador.

Lea más: La tabla de posiciones de la Primera División de Paraguay

“Nelson, un jugador increíble, hace poco que está con nosotros. Ahora está demostrando de lo que está hecho”, contó Ramírez del joven de 17 años, quien había ingresado a los 86′ por Derlis Rodríguez. Así, el Indio de Víctor Bernay llegó a las 28 unidades, superando por 3 puntos al Ciclón, que el sábado había vencido 2-0 a Sportivo Ameliano con Jorge Achucarro de interino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy