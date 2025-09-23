Incidentes entre hinchas del Lanús y la Policía brasileña en las gradas del Maracaná

Río de Janeiro, 23 sep (EFE).- Aficionados del Lanús y agentes de la Policía brasileña chocaron este martes en las gradas del Maracaná de Río de Janeiro, en el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre el equipo argentino y el Fluminense.