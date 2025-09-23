Lo Celso: "Una competición linda y difícil; conseguir el título sería lo máximo"

Lo Celso afirmó en rueda de prensa que se trata de "un camino largo" hasta la final de Estambul, aunque su "deseo" es "empezar esta aventura con buen pie" con una victoria sobre el conjunto inglés, aunque recordó que "el año pasado la Conference demostró que no se gana con la camiseta".

Sin embargo, el internacional albiceleste insistió en que "la ilusión de ganar cualquier torneo siempre está ahí, pero es muy pronto para hablar porque recién comienza" e instó a sus compañeros a "dar el 100% desde el primer partido".

El atacante rosarino considera que "los formatos" de liguilla en lugar de la fase de grupos adoptados la temporada pasada "han mejorado tanto la Champions League como la Europa League" porque "les da más atracción", así que opinó que "el cambio ha sido muy positivo en todos los aspectos".

Lo Celso se pronunció acerca de la negociación, hoy varada, para la renovación del contrato del entrenador chileno Manuel Pellegrini al decir que le "encantaría seguir con el míster", ya que está "marcando un camino único en el Betis" gracias a haber inculcado "una exigencia y una ambición cada vez mayores".

Por último, el jugador verdiblanco se ha mostrado "encantado" con los primeros encuentros disputados en La Cartuja, "un estadio de primer nivel" en el que "entra más gente" que en el Benito Villamarín "y el bético no te defrauda nunca: seguramente mañana será una noche especial", dijo.