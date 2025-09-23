Pachuca vence al Monterrey y alcanza al líder Tigres UANL en el Apertura

En el cierre de la jornada 12, Nina Nicosia y la nigeriana Chinwendu Ihezuo convirtieron por las vigentes campeonas del torneo, que llegaron a 29 puntos, los mismos de las Amazonas, equipo de la española Jennifer Hermoso, que empató 0-0 el viernes con el Juárez.

En su estadio las Rayadas volvieron a evidenciar su mayor carencia, el orden en la defensa, lo cual aprovecharon las Tuzas, que anotaron dos veces en tres minutos.

Nicosia se hizo de un balón en el área tras un error de Monterrey en la salida y tocó de zurda para poner el 0-1. En otra falla de la zaga, Charlyn Corral asistió a Ihezuo, quien fue precisa con el remate de derecha para el 0-2.

Monterrey salió a buscar los goles necesarios y apenas en el 47 estuvo cerca de descontar con un remate al travesaño. Después el equipo insistió, mas careció de puntería y bajó al séptimo lugar con 20 unidades.

Un poco antes América empató 3-3 con Toluca para consolidarse en el tercer escaño con 26 puntos, dos encima de las Diablas, que jugaron con una mujer más en la cancha desde el minuto 53 por la expulsión de la española Bruna Vilamala.

Por América, Monserrat Saldívar anotó doblete y la española Irene Guerrero uno; en tanto por Toluca convirtieron las francesas Faustine Robert y Eugenie Le Sommer, y la neerlandesa Shanice Van de Sanden.

Este lunes el León goleó por 5-0 al Santos Laguna.

Aunque no anotó en el triunfo de Pachuca, Charlyn Corral lidera a las goleadoras con 14 dianas, una más que la estadounidense Aerial Charin, de Cruz Azul.

El Apertura se reanudará con la decimotercera jornada, que se jugará entre jueves y lunes próximos.

- Partidos de la decimotercera jornada del Apertura femenino:

26.09: América-Juárez y Tigres UANL-León.

29.09: Necaxa-Monterrey, Atlas-Toluca, Santos Laguna-Puebla, Mazatlán-Guadalajara.