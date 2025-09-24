0-2. Foden y Savinho dan el paso al City

Londres, 24 sep (EFE).- El Manchester City, con un once plagado de suplentes, selló este miércoles su clasificación a los octavos de final de la Copa de la Liga inglesa tras imponerse 0-2 al Huddersfield, de la tercera división (League One), con goles de Phil Foden y Savinho.