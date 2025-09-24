3-0. Jesús Rodríguez irrumpe con un doblete que certifica los octavos del Como 1907

El canterano del Betis regaló a Cesc Fàbregas, que cumplió 50 partidos al frente del Como, un nuevo motivo para confiar en su desparpajo y en su importancia desde el perfil zurdo, desde el que generó los dos primeros tantos de su cuenta personal con el club italiano, al que llegó este verano y en el que ha sido titular en 5 de los 6 partidos oficiales.

El primero, haciendo buena la presión de los suyos y el regalo de Douvikas para, solo ante el meta del Sassuolo, convertir su diana copera en el minuto 2 de partido. El segundo, antes del descanso, selló la victoria al ser el tercero en el marcador con una gran definición en el mano a mano ante el meta 'neroverde'.

Los de Fàbregas sumaron la cuarta victoria de una temporada en la que sólo cuenta con una derrota, ante el Bolonia en Serie A. Ganaron al Sudtirol en Copa, al Lazio y al Fiorentina en Serie A, y al Sassuolo en Copa. Sólo un empate, ante el Génova en un duelo que tuvo en la mano hasta el tiempo añadido.

En los octavos de final, ronda en la que los ocho primeros clasificados de la Serie A pasada comienzan su andadura, el Como se medirá al Fiorentina, al que ganó recientemente en campeonato doméstico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy