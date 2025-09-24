Fútbol Internacional

Aficionados del PAOK muestran pancartas pidiendo sacar la "tarjeta roja" a Israel

Redacción deportes, 24 sep (EFE).- Los aficionados del PAOK griego exhibieron, pese a las advertencias previas del club, una pancarta pidiendo "parar el genocidio" y la "expulsión" de Israel de las competiciones deportivas, durante el encuentro de la Liga Europa que enfrenta al conjunto heleno con el Maccabi de Tel Aviv.

24 de septiembre de 2025 - 14:45
"Detengan el genocidio. Saquen tarjeta roja a Israel", podía leerse en las dos enormes pancartas que los aficionados de uno de los fondos de estadio Toumba de Salónica mostraron ya iniciada la primera mitad.

La protesta contradijo las recomendaciones del PAOK que, unas horas antes del inicio del partido, emitió un comunicado en sus redes sociales pidiendo a sus aficionados evitar cualquier tipo de acto que pudiera acarrear una sanción al club.

"Colocar pancartas, mensajes o banderas con contenido político puede acarrear fuertes sanciones para nuestro club. Debemos proteger a nuestro equipo con responsabilidad y no permitir que juegue sin el apoyo de la afición", señaló el comunicado de la entidad.

