Presidente de la RFEF califica de "decisión responsable" la renuncia de Málaga a Mundial

"Tanto el alcalde (Francisco de la Torre) como el presidente de la Junta (Juanma Moreno) se pusieron en contacto conmigo antes de la decisión final. Hemos hablado varias veces y lo entendimos como una decisión responsable y valiente", afirmó Louzán en Málaga (sur de España), durante la presentación del partido de ida de las semifinales de la Liga de Naciones femenina que España disputará ante Suecia el 24 de octubre en La Rosaleda.

El dirigente de la RFEF explicó que los responsables públicos en Málaga "prefirieron tomar esa decisión" y que el alcalde le "ha reiterado" este miércoles que "ha habido muchos problemas para esa nueva ubicación, donde se pretendía hacer algo muy parecido a lo que se está haciendo en La Romareda, en Zaragoza, un estadio modular momentáneamente hasta acabar las obras" de dicho estadio.

"A la falta de permisos, y con lo que también demandaba la afición del Málaga y todo, pues ha hecho muy difícil llevar a cabo en tiempo y forma esa actuación, que no era una actuación menor", manifestó el mandatario gallego en relación con las obras que hubiera necesitado el estadio donde juega habitualmente el Málaga.

"Ya había un acuerdo cerrado, todo el trabajo previo estaba bien hecho, pero faltaron permisos de carreteras, de la ubicación y demás, y han tomado la decisión responsable", reiteró Louzán.

Como posibles sustitutas de Málaga, el presidente del máximo organismo del fútbol español destacó a Valencia y a Vigo. No obstante, mantuvo que la decisión final sobre el número de sedes corresponde a la FIFA.

El Mundial 2030 estará organizado por España, Portugal y Marruecos; además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán el partido de inauguración de sus respectivas selecciones como homenaje al primer Mundial FIFA disputado en la historia, el de 1930 en el primero de esos tres países suramericanos.

Louzán pidió paciencia ante la espera, porque, afirmó, "todo es ahora mismo muy prematuro".

"La FIFA acaba de terminar el Mundial de Clubes, está a marchas rápidas con un Mundial que se va a celebrar el año que viene en Estados Unidos, Canadá y México, y, por lo tanto, creo que a lo largo del año que viene empezaremos un poco ese esprint final", precisó.