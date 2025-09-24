Fútbol Internacional

Reducida de 10 a 7 años la sanción sin jugar en Europa al Arsenal Tivat (MON) por amaños

Madrid, 24 sep (EFE).- El órgano de Apelaciones de la UEFA estimó parcialmente el recurso del club montenegrino Arsenal Tivat y rebajó de 10 a 7 años la sanción que recibió en julio pasado, tras un intento de amaño en un parido de la Liga Conferencia de la temporada 2023-2024 ante el Alashkert armenio.

Por EFE
24 de septiembre de 2025 - 13:45
La decisión comunicada este miércoles rebaja la multa al Arsenal Tivat de 500.000 a 400.000 euros y también su exclusión de las competiciones europeas de la UEFA que ahora será de 7 años, hasta el final de la temporada 2031-2032, por la violación del artículo 11 de su reglamento de disciplina (Principios generales de conducta) y el 12 (Integridad de partidos y competiciones y amaño de partidos).

La UEFA confirmó igualmente que su órgano de Apelaciones ha estimado a su vez el recurso presentado por el jugador del club Dusan Puletic, sancionado durante 10 años por los mismos motivos, y en consecuencia la decisión del Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) del 4 de julio de 2025 queda anulada junto a la sanción impuesta al futbolista.

