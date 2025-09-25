10 datos de la jornada 6

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, ya ha marcado once goles entre su club y su selección en nueve partidos, todos ellos resueltos con triunfo, en la actual campaña, tras anotar dos de los cuatro tantos con los que su equipo se impuso al Levante por 1-4.

El Barcelona insiste en su persecución del Real Madrid, a dos puntos de distancia, después de su victoria por 1-3 contra el Oviedo. Ha ganado en diez de sus once desplazamientos más recientes en esta competición, con la única excepción del 1-1 ante el Rayo en Vallecas.

El Elche aún es invencible en su regreso a la máxima categoría, con dos victorias y cuatro empates en los que empezó perdiendo en el marcador. Así le ocurrió contra el Betis (1-1), en la primera jornada; contra el Atlético de Madrid (1-1), en la segunda en el Metropolitano; ante el Sevilla, en la cuarta, aunque después de nivelar el 1-0 llegó a ir ganando por 1-2 (2-2); y este jueves ante Osasuna, al que igualó con un gol de Adriá Pedrosa en el minuto 92 (1-1).

Empatado 1-1 por el Girona, el Athletic Club atraviesa su peor racha sin ganar desde mayo 2023, con cuatro duelos consecutivos entre LaLiga y la Liga de Campeones: 0-1 con el Alavés, 0-2 con el Arsenal, 2-0 con el Valencia y el citado 1-1 en casa contra el Girona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Getafe sumó su primer empate de la temporada, con 1-1 contra el Alavés. En el resto de las jornadas, había ganado tres encuentros y había perdido dos. No igualaba un partido de LaLiga EA Sports desde el pasado 1 de febrero, con un 0-0 contra el Sevilla.

El argentino Julián Alvarez fue el protagonista absoluto de la victoria del Atlético de Madrid sobre el Rayo Vallecano (3-2), con su primer ‘triplete’ con la camiseta del conjunto rojiblanco, con la que ya suma 33 goles, cuatro de ellos en la actual temporada.

El Valencia no ha ganado ninguna de sus cinco últimas salidas en LaLiga EA Sports, con tres derrotas y dos empates, el más reciente a dos este martes contra el Espanyol. Su última victoria lejos de Mestalla fue el 2-3 a Las Palmas del pasado 3 de mayo.

El Sevilla, derrotado en su casa por el Villarreal (1-2), no vence dos encuentros consecutivos desde el 22 de abril de 2024, hace un año y cinco meses, dentro de la campaña 2023-24, cuando enlazó tres, al imponerse sucesivamente al Getafe (0-1), a Las Palmas (0-2) y al Mallorca (2-1).

La Real Sociedad no había sumado la victoria en las primeras cinco jornadas de la competición, hasta la sexta contra el Mallorca, al que superó por 1-0 en el Reale Arena. Con ese marcador, además, rompió con una serie de tres derrotas consecutivas (1-0 con el Oviedo, 1-2 con el Real Madrid y 3-1 con el Betis). Es el primer triunfo también de la era de Sergio Francisco.

El Mallorca aún no ha ganado en este curso liguero, en el que, a la vez, sostiene su dinámica negativa lejos de Son Moix. Ha perdido en seis de sus últimos siete desplazamientos, los tres de esta campaña y tres de los cuatro últimos de la anterior. Su único resultado positivo en ese tramo fue un empate sin goles contra el Rayo Vallecano en la última cita del pasado ejercicio. EFE