Aficionados de Villarreal y Barça muestran su total oposición a jugar en Miami

Los grupos de aficionados explicaron en un comunicado, que a pesar de su reconocimiento popular dentro de sus aficiones, por su lealtad y apoyo a sus equipos durante años, no han sido consultados en ningún momento, ni por los clubes, ni por ningún otro organismo de gobierno del fútbol sobre el traslado del partido a Miami.

"Dada esta falta de diálogo, queremos dejar clara nuestra total oposición a la idea de ver como un partido de nuestra competición de liga doméstica es llevado al otro lado del Atlántico únicamente por motivaciones económicas, privando a nuestras respectivas aficiones de la posibilidad de poder animar a nuestros equipos", afirmaron.

"Tampoco no gusta la idea de sentirnos parte de un experimento de resultado imprevisible que puede terminar por transformar irremediablemente la configuración de nuestras competiciones y terminar con el carácter social y de pertenencia comunitaria que envuelven los días de partido en nuestros estadios", añadieron.

Los colectivos firmantes agradecieron la solidaridad y el apoyo recibido por parte de millones de hinchas europeos, "que con sus firmas y pancartas, han mostrado igualmente su rechazo a que la pasión que mueve el fútbol sea considerada un bien comercial que puede ser exportado".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las asociaciones Almogávers, Front532, Infern Blanc i Blau, Joves 1899, Nostre Ensenya, PB Creu de Sant Jordi, PB Lúrpa, Penya Barcelonista La Garriga, Penya Barcelonista Lleó de Dues Cues, Penya Barcelonista Ribera Baixa, Penya Blaugrana de Mora d’Ebre, Penya Blaugrana Sant Climent, Peña Barcelonista Alcazar de San Juan, Peña Blaugrana de Valderrobres, Seguiment FCB, Supporters Barça, Villarreal Fans y Villarreal Fans Girls firman el comunicado, don los lemas LaLiga en nuestros estadios y "KeepFootballHome".

La UEFA, que debe responder a la petición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) para trasladar el partido a Miami, anunció el pasado día 11 que va a llevar a cabo una ronda de consultas entre todas las partes, incluidos aficionados, antes de tomar una decisión.

El organismo considera que para aprobar la disputa de un partido de liga nacional fuera del país de origen y en concreto fuera del territorio de la UEFA "hay muchas cuestiones que resolver y, como organismo rector europeo, la UEFA tiene la responsabilidad de tener en cuenta todos estos factores".

La UEFA también tiene sobre la mesa la petición de Italia para que el partido de liga Milan-Como se juegue en la localidad australiana de Perth, ya que el fin de semana del 7 y 8 de febrero de 2026, en el que debe jugarse el encuentro, se va a celebrar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milan-Cortina en el estadio del Milan.

El Real Madrid ha trasladado a la FIFA y a la UEFA postura en contra de que el Villarreal-Barça se juegue en Miami, porque altera el equilibrio competitivo, en su opinión y vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta.

También la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), con el apoyo de los capitanes de Primera con los que se reunió el 21 de agosto, se opone a la medida, que considera una "falta de respeto a los futbolistas" por a la "ausencia de diálogo e información".