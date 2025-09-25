Copa Libertadores: Liga de Quito deja fuera a São Paulo

El conjunto ecuatoriano se enfrentará en la próxima instancia del torneo al Palmeiras, que el miércoles eliminó al River Plate.

En el partido de este jueves en el estadio Morumbí, Liga de Quito lució bien atrincherado desde el comienzo, aguantó la embestida del São Paulo por lo menos durante la primera media hora de juego y empezó a mostrar los dientes cada vez que pudo en acciones de contraataque.

Justamente en una de esas consiguió el gol que abrió la cuenta, a los 41 minutos, cuando el colombiano Jeison Medina corrió veloz, le ganó el espacio al defensa Alan Franco y definió con un remate por abajo que mandó la pelota junto al palo izquierdo del arco cuidado por Rafael.

A sabiendas de que el 0-1 liquidaba sus posibilidades de clasificación, en el segundo episodio São Paulo se volcó en el campo del equipo ecuatoriano y dos veces alcanzó a cantar gol, pero en el primero hubo fuera de lugar de Luciano y en el segundo un choque entre el mismo atacante brasileño con el portero Valle.

El São Paulo intentó dar vuelta al partido una y otra vez, pero no tuvo contundencia y su libreto fue predecible y fácil de memorizar para los valientes jugadores del conjunto ecuatoriano.

Ficha técnica:

São Paulo: Rafael; Robert Arboleda, Alan Franco (46’ Juan Dinenno), Sabino, Enzo Díaz; Rodriguinho (82’ Alisson), Pablo Maia, Damián Bobadilla (46’ Maílton); Ferreirinha (67’ Lucas Moura), Emiliano Rigoni (67’ Lucca) y Luciano. Entrenador: Hernán Crespo.

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Fernando Cornejo (80’ Kevin Minda), Gian Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez, José Quintero; Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Bryan Ramírez (90’ Richard Mina); Lisandro Alzugaray (80’ Lautaro Pastrán) y Jeison Medina (67’ Michael Estrada). Entrenador: Tiago Nunes.

Goles: 0-1, 41’: Medina. Árbitro: el venezolano Alexis Herrera. Amonestó a Cornejo y Quintero y Arboleda.

Incidencias: partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, jugado en el estadio Morumbí, en la ciudad brasileña de São Paulo.