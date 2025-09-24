Palmeiras, capitaneado por Gustavo Gómez, se anota en semifinales

El “Verdão”, capitaneado por el paraguayo Gustavo Gómez, logró repetir el triunfo que obtuvo en la ida. Gómez, pilar indiscutible en la zaga, fue titular, pero tuvo que retirarse lesionado al minuto 60, generando incertidumbre sobre su estado físico de cara a las semifinales. Además, en el bando brasileño también estuvo presente en la delegación el extremo Ramón Sosa, quien permaneció en la banca de suplentes y no sumó minutos, al igual que el mediocampista Matías Galarza en River Plate.

Lea más: Gustavo Gómez lidera a Palmeiras en una victoria crucial ante River Plate

River Plate comenzó con una determinación feroz para revertir la desventaja y a los 8 minutos ya estaba en ventaja. Un centro preciso del colombiano Juan Fernando Quintero fue conectado de cabeza por Maximiliano Salas para el 1-0. El segundo tiempo trajo el quiebre emocional del partido. Palmeiras empató rápidamente a través de Vítor Roque, beneficiándose de un error decisivo del portero Franco Armani. La igualdad revitalizó al equipo local, que tomó confianza ante un River que se desdibujó entre la ansiedad y las imprecisiones.

El golpe de gracia llegó en el descuento por medio del argentino José López. Primero, convirtió un penalti con un potente zurdazo en el minuto añadido para el 2-1. Apenas dos minutos después, el mismo López sentenció el encuentro picándole el balón a Armani, que se encontraba adelantado, decretando el 3-1 final, para inscribir a Palmeiras entre los cuatro mejores y ahora espera en al vencedor de la llave entre Sao Paulo y Liga de Quito. Los brasileños recibirán este jueves al conjunto ecuatoriano con la misión de revertir un 0-2 adverso de la ida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ficha técnica del partido

Palmeiras (3): Weverton; Khellven, Gustavo Gómez (60′ Bruno Fuchs), Murilo, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno (78′ Emiliano Martínez), Lucas Evangelista, Andreas Pereira (78′ Facundo Torres), Felipe Anderson (93′ Allan); Juan Manuel ‘Flaco’ López y Vítor Roque (93′ Raphael Veiga). Entrenador: Abel Ferreira.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

River Plate (1): Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Carlos Portillo (27′ Enzo Pérez), Kevin Castaño, Nacho Fernández (60′ Santiago Lencina), Giuliano Galoppo (70′ Miguel Borja), Juan Fernando Quintero (60′ Facundo Colidio); y Maximiliano Salas. Entrenador: Marcelo Gallardo.

Goles: 0-1, 8′ Salas (RP). 1-1, 51′: Vítor Roque. 2-1, 91′: ‘Flaco’ López. 3-1, 94′: ‘Flaco’ López (P).

Árbitro: el uruguayo Andrés Matonte. Expulsó a Acuña (87′) por doble amarilla y amonestó a Portillo, Weverton, Galoppo, Vítor Roque, Salas, Enzo Pérez y Castaño.

Incidencias: partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, jugado en el estadio Allianz Parque, en la ciudad brasileña de São Paulo.

Fuente: EFE