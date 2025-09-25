El argentino Ramón Díaz es el nuevo técnico del Internacional brasileño

Díaz, de 66 años, firmó un contrato con el club colorado hasta diciembre de 2026, es decir, por lo que queda de temporada más la siguiente, según informó el club en una nota.

"Estoy contento, feliz y, seguramente, quiero que el equipo sea protagonista", dijo en sus primeras declaraciones como preparador del conjunto de Porto Alegre.

Esta será su tercera experiencia en un banquillo brasileño, tras dirigir a Vasco da Gama y Corinthians, con el que ganó el Campeonato Paulista de 2025.

Díaz tiene un larga experiencia como entrenador y suma 17 títulos oficiales en su carrera, lo que le convierten en el técnico argentino "más victorioso de la historia", según destacó Internacional.

El exdelantero de la Albiceleste comandó en el pasado a River Plate, San Lorenzo, América de México, Independiente, y Libertad y Olimpia de Paraguay, país en el que también se puso al frente de su selección nacional.

Igualmente tomó las riendas de diversos equipos del fútbol árabe, como el Al-Hilal saudí.

Díaz aterriza ahora en un Internacional de Porto Alegre inmerso en una crisis de resultados y en una situación delicada en la Liga brasileña, en la que roza los puestos de descenso a segunda división, con 27 puntos en 23 partidos.