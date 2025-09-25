El Girona busca su primera victoria contra un Espanyol pletórico

El equipo de Míchel Sánchez buscará dar continuidad a la notable imagen del martes en San Mamés (1-1), con una ilusionante actuación del centrocampista marroquí Azzedine Ounahi. El Girona espera que sea el punto de inflexión para dejar atrás las derrotas con el Rayo (1-3), Villarreal (5-0), Sevilla (0-2) y Levante (0-4).

El paso adelante de Bilbao da motivos para la esperanza tras un arranque de curso más que inquietante. El cuadro rojiblanco necesita sobre todo resultados para salir de una situación delicada. Entre la segunda vuelta de la temporada pasada y el principio de la presente suma 15 puntos de 75 posibles.

Probablemente el último partido brillante del Girona fue el de la primera vuelta del curso pasado contra el propio Espanyol (4-1), en noviembre, con un 4-0 en la primera media hora. El equipo gerundense comenzó a caer en enero y aún no se ha levantado.

El anfitrión tendrá delante a un Espanyol que vive instalado en la alegría. Los blanquiazules llegan a Montilivi tras empatar sobe la bocina contra el Valencia en el RCDE Stadium (2-2). Pretenden reafirmar su buen inicio, con diez puntos de quince posibles y una única derrota frente al Real Madrid en el Bernabéu (2-0).

Mantener la buena dinámica y reencontrarse con el triunfo es la prioridad de los periquitos. En el vestuario del Espanyol nadie asume que será un encuentro fácil, pese a que el Girona, que viene de firmar un meritorio empate contra el Athletic en San Mamés (1-1), sea el colista. Nadie se relaja.

Las visitas a Montilivi, además, no presentan un buen recuerdo para el Espanyol. Los últimos tres desplazamientos de los blanquiazules a Girona han acabado con derrota. La victoria visitante más reciente fue en la campaña 2018-2019. En el curso anterior, los periquitos recibieron un contundente 4-1.

Esa derrota fue un duro varapalo para el entrenador y cuestionó la viabilidad del proyecto. La dirección deportiva mantuvo su apuesta por González y finalmente el equipo salvó la categoría. Una temporada después, el Espanyol llega a Montivili cuarto y el anfitrión es el colista de la categoría.

En cuanto al estado de las plantillas, Míchel recupera tras sanción a Vitor Reis y Axel Witsel y hay tres dudas en su once: el lateral derecho (Hugo Rincón o Arnau Martínez), el eje de la defensa, con tres jugadores (Daley Blind, Alejandro Francés y Reis) para dos posiciones, y el extremo derecho (Portu o Yáser Asprilla).

Witsel debería volver al once en detrimento de Jhon Solís. Donny van de Beek sufrió una lesión en el tendón de Aquiles en San Mamés y se suma a las bajas de Thomas Lemar, David López, Juan Carlos Martín, Abel Ruiz y Viktor Tsygankov, también por lesión, y de Vladyslav Krapyvtsov y Joel Roca por el Mundial sub-20.

Por su parte, el conjunto blanquiazul recupera al delantero Pere Milla tras cumplir dos partidos de sanción. El entrenador, Manolo González, dará más detalles sobre el estado de la plantilla esta tarde en rueda de prensa. No se descartan cambios en el once debido a la acumulación de partidos.

Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón, Alejandro Francés, Blind, Àlex Moreno; Witsel; Portu, Iván Martín, Ounahi, Bryan Gil; y Vanat.

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Edu Expósito, Urko, Pol Lozano; Dolan, Puado y Roberto Fernández.

Altas: Vitor Reis, Axel Witsel (Girona) tras sanción. Pere Milla (Espanyol) tras sanción.

Bajas: Thomas Lemar, David López, Juan Carlos Martín, Abel Ruiz, Viktor Tsygankov y Donny van de Beek por lesión y Vladyslav Krapyvtsov y Joel Roca por el Mundial sub20.

Árbitro: Francisco Hernández (comité extremeño).

Puestos: Girona (20º, 2 puntos); Espanyol (4º, 11 puntos).

El dato: El Girona sólo ha perdido tres de los 12 derbis que ha disputado contra el Espanyol y no cae desde 2019, con cuatro victorias y dos empates en los últimos seis duelos.

Míchel Sánchez: "Veo a la gente más contenta"

Dolan: "El técnico siempre nos dice que no debemos rendirnos".