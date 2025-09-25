El Sevilla lleva más de trece años sin perder contra el Rayo Vallecano en Madrid

Aquella última vez que los sevillistas perdieron en Vallecas (2-1) fue con Marcelino García Toral en el banquillo al término de un encuentro en el que Michu y Tamudo hicieron los goles locales y Escudé descontó en los minutos finales.

En la temporada siguiente, se registró un empate a cero que precedió a dos victorias por la mínima de los andaluces, con gol de Coke en la campaña 2013-2014 y con tanto de Bacca en la 2014-2015, antes del empate a dos del curso 2015-2016, cuando Nzonzi e Iborra adelantaron al Sevilla pero igualaron la contienda Manucho y Miku.

En la primera jornada de la temporada 2018-2019, el Sevilla goleó por 1-4 gracias a un triplete de André Silva y a un gol de Mudo Vázquez que sólo replicó Embarba desde el punto de penalti.

Los dos siguientes encuentros se saldaron con sendos empates a uno: con goles del local Bebé y del visitante Delaney en el ejercicio 2021-2022; y con tantos del rayista Lejeune y del sevillista Suso en la campaña antepasada.

El último triunfo del Sevilla en el campo del Rayo Vallecano fue hace dos temporadas (1-2), gracias a un doblete de En-Nesyri que prevaleció sobre el tanto del local Isi, y el precedente más cercano, el pasado 1 de marzo, se saldó con otro empate a uno con goles del rayista Ratiu y de Dodi Lukebakio.

A pesar de esta racha reciente, el balance global entre estos dos contendientes en Madrid es favorable al equipo capitalino, que ha ganado once de los veintiocho (38 %) partidos de la serie frente a nueve victorias visitantes (31 %) y a otros nueve empates registrados (31 %).

El Sevilla es duodécimo en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), con 7 puntos, dos más que su rival del domingo. Después de seis jornadas de competición, el Real Madrid lidera la clasificación, con 18 puntos, cinco más que el Barcelona y el Villarreal, si bien los de Hansi Flick aún tienen pendiente su partido de este jueves.