El Sevilla trabaja con dos bajas seguras para visitar Vallecas

El medio catalán, que regresó en la tarde del miércoles de forma parcial al trabajo con el resto de sus compañeros, este jueves volvió a trabajar con aparente normalidad con el grupo en la ciudad deportiva sevillista en la sesión que dirigió Almeyda, la antepenúltima antes del viaje a Madrid.

Jordán, de 31 años, ha estado más de dos meses al margen del grupo, después de que fuera operado el pasado 15 de julio de una hernia discal, y podría ser incluido en la lista de convocados si su evolución es positiva en las sesiones preparatorias que restan esta semana, aunque la posibilidad de que juegue es más remota.

Después de la derrota en casa del pasado martes frente al Villarreal (1-2), el preparador argentino sí tiene claro que cuenta con dos bajas seguras, la última la del central francés Tanguy Nianzou, que estuvo sobre el campo poco mas de veinte minutos, tras salir en la segunda parte, al quejarse de "una lesión leve en el bíceps femoral del muslo derecho", según anunció el club.

El parisino, que tendría un período de baja que oscilaría entre las dos o tres semanas, se une así a la ausencia del extremo manchego Alfon González, quien ya se perdió el choque frente al Villarreal al sufrir un esguince de tobillo hace dos jornadas en el partido ganado al Alavés en Mendizorroza (1-2).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En esta sesión hubo dos jugadores, los defensas César Azpilicueta y Kike Salas, que no estuvieron con el grupo y dedicaron la jornada a trabajos específicos en el gimnasio, aunque en principio ninguno tendrá problemas para formar parte de la convocatoria.