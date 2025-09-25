Mundial Sub 20-Chile 2025: La Albirroja prepara su estreno frente a Panamá

Bajo la dirección técnica del entrenador Antolín Alcaraz, la Albirroja Sub 20 ya trabajó en suelo trasandino desde el miércoles (Complejo Deportivo del Club Everton), reforzando las actividades este jueves, planificando el fundamental encuentro ante los panameños.

El DT, junto con los asistentes Ernesto Cristaldo y Claudio Cristofanelli, enfatizaron en tareas por sectores, por un lado los delanteros y por el otro sector del campo los defensores. En cada pelota y en cada idea de juego de las tareas, la constante fue la entrega total de parte de los futbolistas.

Para culminar los trabajos, los chicos realizaron fútbol por espacio de 20 minutos, con las constantes correcciones por parte de los entrenadores.

Paraguay integra el Grupo B del Mundial, junto con Panamá, Corea del Sur y Ucrania. El segundo compromiso de la Albirroja será el martes ante Corea (20:00) y cierra la fase de Grupos ante Ucrania, el viernes 3.