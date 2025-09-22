La Albirroja Sub 20, pa Chile va

El viaje de la delegación está marcado para las 15:00, pero los integrantes de la Albirroja Sub 20 ya estarán a las 13:00 en el aeropuerto Silvio Pettirossi para la despedida de la afición y los familiares.

Lea más: Nueva paridad en amistoso premundialista Sub 20

El entrenador Antolín Alcaraz y su cuerpo técnico contarán con los siguientes futbolistas: Arqueros: Fracundo Insfrán, Víctor Rojas y Francisco Hanson.

Defensores: Tobías Morínigo, Ezequiel Duarte, Líder Cáceres, Lucas Quintana, Axel Balbuena, Gadiel Paoli y Alexandro Maidana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mediocampistas: Lucas Guiñazú, Fabrizio Baruja, Ocatvo Alfonso, Osmar Giménez y Giovanni Gómez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Delanteros: Tobías Caballero, César Miño, Gabriel Aguayo, Rodrigo Villalba, David Fernández y Enso González.

El Mundial Sub 20 Chile clasificó a 24 país de las 6 confederaciones. Las selecciones están divididas en seis grupos de cuatro integrantes. Al término de las tres fechas, los primeros dos ubicados y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final.