La Albirroja Sub 20, pa Chile va

La selección nacional Sub 20 parte este martes con destino a Chile, donde va a competir en el Mundial de la categoría que arranca el sábado y se extiende hasta el domingo 19 de octubre.

Por ABC Color
22 de septiembre de 2025 - 20:10
Antolín Alcaraz (c), entrenador de la selección nacional Sub 20, que disputará el Mundial de Chile.
El viaje de la delegación está marcado para las 15:00, pero los integrantes de la Albirroja Sub 20 ya estarán a las 13:00 en el aeropuerto Silvio Pettirossi para la despedida de la afición y los familiares.

El entrenador Antolín Alcaraz y su cuerpo técnico contarán con los siguientes futbolistas: Arqueros: Fracundo Insfrán, Víctor Rojas y Francisco Hanson.

Defensores: Tobías Morínigo, Ezequiel Duarte, Líder Cáceres, Lucas Quintana, Axel Balbuena, Gadiel Paoli y Alexandro Maidana.

Mediocampistas: Lucas Guiñazú, Fabrizio Baruja, Ocatvo Alfonso, Osmar Giménez y Giovanni Gómez.

Delanteros: Tobías Caballero, César Miño, Gabriel Aguayo, Rodrigo Villalba, David Fernández y Enso González.

El Mundial Sub 20 Chile clasificó a 24 país de las 6 confederaciones. Las selecciones están divididas en seis grupos de cuatro integrantes. Al término de las tres fechas, los primeros dos ubicados y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final.

