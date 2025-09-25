Plaza Amador y San Francisco a mantener el liderato en el fútbol panameño

El conjunto 'monje' del San Francisco abrirá la fecha este viernes frente al Árabe Unido de Colón, en el duelo que dará el pistoletazo de salida a la jornada.

San Francisco lidera la Conferencia Oeste con 15 puntos, mientras que los colonenses son colistas del Este con 10 unidades.

El sábado, el Plaza Amador, líder invicto de la Conferencia Este con 23 puntos, enfrentará al Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI), que marcha cuarto en el Oeste con siete unidades.

Previamente, Alianza F.C. recibirá al Herrera F.C. Los aliancistas son terceros en el Este con 13 puntos, en tanto que los herreranos ocupan la penúltima posición del Oeste con 6.

La jornada continuará el domingo con dos partidos entre los que se destaca el choque entre Sporting San Miguelito y Club Deportivo Universitario.

Los 'académicos', cuartos en el Este con 12 puntos, intentarán sorprender a los universitarios, terceros en el Oeste con 13 unidades y obligados a sumar de a tres, esperando un tropiezo del San Francisco para pelear por la cima.

El otro encuentro dominical será entre Atlético Nacional y Tauro F.C. Los 'policías', últimos en el Oeste con apenas 4 puntos, buscarán dar la sorpresa ante los taurinos, quintos en el Este con 12 unidades.

La jornada cerrará el lunes con el duelo entre Veraguas United y Umecit. Ambos equipos llegan con 14 puntos; Veraguas es segundo en el Oeste y Umecit ocupa la misma plaza en el Este.

Para los veragüenses, un triunfo podría ser determinante, ya que, combinado con una derrota del San Francisco, les permitiría asumir en solitario la cima de su conferencia.