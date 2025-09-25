Valverde ha encajado solo dos derrotas ante Marcelino en once Villarreal-Athletic

El balance de esos once enfrentamientos en este duelo directo entre dos de los técnicos más veteranos de LaLiga es de cinco victorias de Valverde, dos de Marcelino -ambas en Vila-real- y cuatro empates.

El técnico asturiano suma seis partidos sin ganar el pulso a Valverde. Su último triunfo se remonta a hace una década, el 20 de septiembre de 2015, cuando el Villarreal ganó el Athletic por 3-1.

Desde entonces el equipo rojiblanco apeó a los amarillos de la Copa del Rey en enero de 2016 ganando los dos partidos, sumó un triunfo más en liga y logró tres empates, dos de ellos en las últimas visitas a La Cerámica.

En total, Valverde y Marcelino se han enfrentado en 21 partidos oficiales. El técnico del Athletic solo se ha medido más veces en su carrera a Diego Pablo Simeone (25) mientras que el de Careñes deshará el sábado el empate entre Valverde y Unai Emery como su rival más habitual. El balance global es de 9 victorias de Valverde, 4 de Marcelino y 8 empates.

Partidos entre Villarreal y Athletic con Marcelino y Valverde: