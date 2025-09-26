Guardiola pide mejorar a Savinho: "Será un jugador top"

El atacante brasileño, que comenzó la temporada lesionado, disfrutó este miércoles de su primera titularidad en la victoria en la Copa de la Liga contra el Huddersfield Town, marcando un gol.

"Hará 'click' en el último tercio del campo. Él quiere números, goles y asistencias. La temporada pasada creó mucho, pero era difícil en el momento de definir. Cuando mejore eso, porque tiene 21 años, será un jugador top", dijo Guardiola este viernes en rueda de prensa.

Una lesión antes de que comenzara la temporada obligó a Savinho a perderse los tres primeros partidos de Premier League, pero desde su reaparición ha salido desde el banquillo en dos encuentros de liga, en el debut en Champions League contra el Nápoles y sentenció el pase a octavos de final en la Copa de la Liga.

Esta resurrección del brasileño se ha producido tras un verano complicado en el que se rumoreó una posible salida de Savinho para hacer hueco en la banda izquierda a Rodrygo Goes, que acabó quedándose en el Real Madrid.

Savinho estuvo sondeado por el Tottenham Hotspur, que necesitaba un atacante, pero los 'Spurs' no llegaron a las cifras de traspaso que ansiaba el City, que valoraba al brasileño por encima de los 70 millones de euros.