Lamine Yamal y Balde se entrenan con el grupo

De hecho, el propio Lamine Yamal, que lleva las dos últimas semanas de baja por unas molestias en el pubis, ha anunciado en sus redes sociales que ya está preparado para regresar.

En el caso de Balde, el lateral ya acumula tres sesiones con el grupo y también parece haber dejado atrás la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió en un entrenamiento hace tres semanas.

Ambos saltaron hoy al césped de la Ciudad Deportiva con los que no fueron titulares en el Carlos Tartiere mientras que los que disputaron más minutos hicieron trabajo de recuperación.

Si la buena noticia es la vuelta de Lamine Yamal y Balde, la mala es la posible lesión del delantero Raphael Dias 'Raphina', que tuvo que ser sustituido por unas molestias musculares en Oviedo.

El brasileño podría unirse en la enfermería azulgrana al portero Marc-André ter Stegen y a los centrocampista Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Fermín López, si las pruebas médicas confirman que existe lesión.