Leoni se rompe el cruzado y estará un año fuera

Leoni, fichado este verano del fútbol italiano por 30 millones, se lesionó en su debut con el Liverpool en el partido de la Copa de la Liga contra el Southampton.

El futbolista de 18 años disputó 81 minutos, hasta que tuvo que marcharse lesionado y su entrenador, Arne Slot, confirmó este viernes en rueda de prensa los peores pronósticos.

"No está bien porque se ha roto el ligamento cruzado anterior, lo que significa que estará cerca de un año fuera", dijo Slot.

"Es muy difícil sacar algo positivo de esto. Es muy joven, llega a un país nuevo, juega bien en su primer partido y le pasa esto. No hay nada positivo, pero al menos tiene muchos años por delante para recuperarse de una lesión tan terrible", añadió.

"No ha sido el debut con el que había soñado, pero lo daré todo para estar de vuelta en Anfield lo antes posible", dijo Leoni en sus redes sociales.

Esta lesión implica que el Liverpool solo tiene tres centrales puros, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté y Joe Gomez.

La lesión les permitirá inscribir a otro jugador en la lista de la Champions League y este será Federico Chiesa, que ha contado con varios minutos en este principio de temporada.