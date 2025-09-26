Raphinha, tres semanas de baja por una lesión en el bíceps femoral

Raphinha se lesionó en el partido de LaLiga que los azulgranas disputaron este jueves ante el Oviedo (1-3), motivo por el que fue sustituido por Robert Lewandowski en el minuto 66.

En la última jugada del encuentro también se lesionó el portero Joan García, que este sábado pasará por el quirófano para ser intervenido de una rotura del menisco interno de su rodilla izquierda, una lesión que le tendrá entre cuatro y seis semanas de baja.

Dos nuevos inquilinos para la enfermería azulgrana, que actualmente cuenta también con el portero Marc-André ter Stegen y los centrocampistas Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Fermín López.

La buena noticia para el equipo de Hansi Flick es que el delantero Lamine Yamal y el defensa Alejandro Balde se han entrenado hoy con el grupo y este sábado podrían recibir el alta médica para entrar en el convocatoria del encuentro liguero del próximo domingo ante la Real Sociedad.

