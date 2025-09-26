Simeone: “Veo a Julián contento, muy comprometido y lo vamos a ayudar a ser mejor todavía”

“Veo a Julián muy bien y contento. Se lo ve muy comprometido con el club y con el equipo, la gente lo quiere muchísimo y ojalá que este sábado, con sus compañeros, puedan hacer un gran partido en equipo”, expresó el preparador argentino en rueda de prensa, en la que recordó que, la pasada temporada, 'La Araña' marcó su primer gol al quinto partido.

“Y después hizo 18 en Liga. Es un jugador extraordinario, es el mejor jugador que tenemos, hay que cuidarlo y lo vamos a ayudar a que siga siendo mejor todavía”, continuó el entrenador, que prevé un choque “bastante trabado en el medio, donde la circulación y las transiciones van a ser determinantes” en el enfrentamiento contra el líder de la Liga en el estadio Metropolitano.

No valora Simeone si el Atlético necesita ganar más este sábado que el Real Madrid, sino “simplemente” pone “el foco" en la "manera de enfrentar el partido, jugarlo y recuperar de la mejor forma las piernas” de sus jugadores en esta secuencia tan seguida de encuentros. Es el quinto duelo en los últimos 14 días. Y será el tercero de los cuatro que va a disputar en nueve días, según insistió el propio técnico durante la rueda de prensa.

“Estar cerca de los jugadores, que saben que tienen que hacer un esfuerzo enorme, como vienen haciendo en estos últimos dos partidos, ahora viene el tercero, el martes (contra el Eintracht Fráncfort en la Liga de Campeones) será el cuarto en nueve días…", repasó.

"El esfuerzo dependerá absolutamente de la mente, del sacrificio, del esfuerzo y de todo el compromiso de los chicos y ojalá que lo puedan sostener”, abundó el técnico argentino, que no ha terminado de cerrar su alineación titular, porque tiene que ver “cómo se sienten los chicos”.

También descartó la influencia de los nueve puntos de diferencia entre el Real Madrid, líder, y el Atlético, octavo, cuando comience el encuentro. “Normalmente, cuando empiezan los partidos no aparece esa distancia que puede haber en los puntajes. En el correr de los partidos, la calidad de un equipo o de otro puede caer para el lado del equipo que más puntos tiene, por eso tiene más puntos”, expuso.

El Atlético sólo ha perdido uno de sus últimos seis derbis. “No me pongo a valorar lo pasado. Vivo en el presente y creo que el Madrid ha crecido en el juego colectivo. Tiene un equipo que ataca posicionalmente muy bien y defensivamente hay un trabajo que se ve que el entrenador lo está involucrando dentro de su juego para presionar más arriba”, dijo.

“Y por eso han ganado los seis partidos que han empezado. Tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño”, remarcó Simeone, que apuntó que “no” es el “indicado” para decir los cambios del actual Real Madrid respecto al del pasado de Carlo Ancelotti, al tiempo que restó trascendencia a la condición decisiva de los técnicos en el derbi de este sábado en el estadio Metropolitano.

“No considero que los entrenadores seamos determinantes absolutamente. Los más valiosos del juego son los futbolistas y eso son los que al final terminan haciendo las diferencias”, advirtió Simeone durante la rueda de prensa en el escenario del partido.

Simeone aludió al ciclo de crecimiento de su equipo: “Nosotros tenemos ocho jugadores que han llegado a principio de temporada, más siete la campaña pasada, y estamos en ese proceso, en ese camino, para intentar ser un mejor equipo. Creo que hemos hecho cosas buenas y cosas para mejorar en este primer recorrido del camino que lleva a la temporada entera. Esperamos poder evolucionar cada partido mejor”.

También incidió, preguntado específicamente por los italianos Giacomo Raspadori y Matteo Ruggeri, que espera “mucho más de ellos”.

“Raspadori está entrando con más continuidad en estos últimos tiempos. Necesitamos más cosas de él, porque las tiene, se las vamos a sacar y lo vamos a llevar a su mejor versión, porque tiene fútbol, gol, rupturas, transiciones de juego, visibilidad de juego colectivo…”, destacó.

“Y Matteo, lo mismo. Nos tiene que dar más. Lo exigiremos. El otro día entró muy bien en un momento complicado del partido y lo hizo muy bien y participó en el segundo gol. Necesitamos más. Lo vamos a exigir para que nos dé lo que sabemos que nos puede dar”, añadió sobre el lateral izquierdo, fichado este pasado verano desde el Atalanta.