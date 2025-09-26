Walmart y LaLiga sellan un acuerdo de patrocinio en Estados Unidos con vistas al clásico

En un comunicado, Walmart informó de que esta colaboración incluirá eventos de visualización masiva del partido, conciertos, encuentros con leyendas de LaLiga, contenido exclusivo, actividades en sus tiendas o productos de merchandising conjunto.
La colaboración arrancará con un fin de semana de eventos en Houston (Texas) del 24 al 26 de octubre, coincidiendo con el primer clásico de la temporada.
El director de marketing de Walmart, William White, destacó que "la pasión por el fútbol crece rápidamente en Estados Unidos de cara al Mundial 2026 en Norteamérica".
La última edición del clásico, disputado el pasado 11 de mayo, con victoria del Barcelona por 4-3, fue el más visto en la historia de ESPN y ESPN+ en Estados Unidos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Walmart también tiene un acuerdo de patrocinio con la Major League Soccer (MLS), la competición doméstica de Estados Unidos y Canadá.