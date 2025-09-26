Walmart y LaLiga sellan un acuerdo de patrocinio en Estados Unidos con vistas al clásico

Washington, 26 sep (EFE).- Walmart, la mayor cadena minorista del mundo, y LaLiga han alcanzado un acuerdo de patrocinio en Estados Unidos y Canadá con vistas al clásico del 26 de octubre entre el Barcelona y el Real Madrid, según anunció la multinacional.