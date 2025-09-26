Xabi Alonso: "El Atlético va a aspirar a todo esta temporada"

"Lo que ha hecho Simeone en estos catorce años en el Atlético es muy muy importante. Yo estoy empezando y me gusta ir poco a poco con las cosas. No me pongo metas a largo plazo, el inicio ha sido bueno y queda mucho recorrido", dijo en rueda de prensa.

"El Atlético ha cambiado bastante la plantilla y va evolucionando. Ha hecho cambios inteligentes con jugadores muy buenos que han podido llegar. Es muy pronto y van a aspirar a todo esta temporada. Mañana, en lo emocional, en lo táctico, será muy exigente. A nivel físico también, porque tiene mucha energía y te obliga a jugar a un ritmo muy alto", añadió.

Xabi Alonso, que ya visitó el Metropolitano como entrenador, admitió que ahora es diferente hacerlo al mando del Real Madrid en un derbi que le trae buenos recuerdos y con un ambiente especial en casa del Atlético de Madrid.

"Es un derbi que tiene un ambiente especial, una emocionalidad muy importante. Es un partido muy bonito. Esperamos un ambiente potente que nos haga jugar con buena energía y concentración para poder ganar. Es de los partidos que gusta jugar porque los derbis son siempre especiales. Sabiendo lo que hay en juego te motiva más", valoró.

"Es diferente ir al Metropolitano con cualquier otro equipo a ir con el Real Madrid, por la rivalidad sana que hay. Es bonito y ojalá lo podamos disfrutar mañana. La clasificación ahora no dice mucho, se puede aumentar la ventaja, pero el partido va a ser complicado, apretado. Nunca se vence fácil en el Metropolitano. Es un partido muy exigente", opinó.

Tras lograr que Vinícius Junior mejorará su aportación al equipo en el partido ante el Levante, en el que marcó y asistió, Xabi Alonso puso en valor la figura del brasileño y reconoció que no ha trabajado nada especial en lo psicológico por su regreso al Metropolitano.

"Hay que alejarse de todo lo que ha pasado, hay que centrarse en el verde, en lo que podemos hacer y Vini es un jugador fundamental para nosotros. El otro día jugó un gran partido, me gustó mucho verle sonreír y muchas cosas que hizo. Para mañana la preparación va a ser la misma", aseguró.

No resolvió la única duda que aparentemente tiene Xabi Alonso en el equipo titular, incluir ya a Jude Bellingham, que aseguró está en perfectas condiciones para jugar, o mantener al inglés en el banquillo. Y le dejó elogios.

"Es un centrocampista ofensivo que puede participar en la elaboración y en la finalización. Tiene esa gran capacidad para abarcar mucho campo y tenemos que ser eficientes para llegar a él con la mejor ventaja posible para que sea desequilibrante. Cada vez juega más minutos y dentro de su flexibilidad y variabilidad en el estilo, hay jugadores más posicionales, más estáticos y Jude no es de esos", analizó.

Puso en valor el técnico madridista el arranque de temporada de su equipo, con pleno de victorias, pero admitió que las sensaciones no siempre han sido las reflejadas en el marcador y que han sufrido para lograrlo en algún partido.

"Es muy complicado y cada partido es difícil de ganar. Hemos sacado pleno, pero nos ha costado en algunos partidos y no hay que confiarse ni pensar que vas a ganar por la plantilla o el escudo que tenemos. Hay que ser constantes. Cuanto más nos educamos a salir activados a cualquier campo, ganaremos muchos más partidos", advirtió intentando evitar la relajación.