Atlético de Madrid y Real Madrid empatan al descanso en un derbi trepidante (2-2)

El equipo de Diego Simeone logró desfigurar al líder en el inicio de partido y tras dos ocasiones perdonadas por Sorloth, golpeó a los 14 minutos con un testarazo de Le Normand. El despertar del Real Madrid llegó gracias a Mbappé, que diseñó su acción conectando con Güler a los 25 minutos y definiendo con calidad con un disparo cruzado.

La remontada del Real Madrid llegó en una acción de Vinícius, que castigó un mal despeje de cabeza de Le Normand, para asistir a Güler en el minuto 36. Al borde del descanso, el colegiado Alberola Rojas anuló el tanto del empate a dos, por mano de Lenglet en el remate tras un saque de esquina. Sorloth se desquitó de sus errores con un testarazo en el añadido del primer acto para mandar el partido empatado al descanso.