Brighton y Diego Gómez remontaron y vencieron 3-1 al Chelsea

Brighton cortó la mala racha en la Premier League y volvió al triunfo con Diego Gómez de titular. Las Gaviotas, que en la semana golearon 6-0 al Barnsley por la Copa de la Liga con 4 tantos del futbolista paraguayo, remontaron y vencieron al Chelsea en el Stamford Bridge de Londres. El canterano fue clave para cambiar el rumbo del encuentro cuando estaba 1-0 a favor del local.

Los Azules ganaban 1-0 con tanto de Enzo Fernández a los 24 minutos, pero la historia cambió con la expulsión que provocó Gómez a los 53′. El misionero superó en una carrera a Trevoh Chalobah, quien derribó al mediocampista guaraní al borde del área. El árbitro fue llamado por el VAR y terminó mostrando la roja al defensor sierraleonés por cortar una ocasión manifiesta de gol.

Brighton igualó a los 77′ y dio vuelta a los 90+2′

A pesar de jugar con uno más, el empate de Brighton no fue inmediato. Recién a los 77′, el inglés Danny Welbeck igualó el marcador. Con las Gaviotas, buscando el tanto de la victoria, encontraron un penal sobre el cierre, que Maxim De Cuyper no desperdició para el 2-1 a los 90+2′. Y en final, para rematar, doblete del autor de la paridad para el 3-1 a los 90+10′.

Diego Gómez: segunda vez como titular en Premier

Brighton triunfó en la Premier League después de dos rondas. Los dirigidos por Fabián Hurzeler, quien alineó otra vez a Diego Gómez como mediapunta, celebran la segunda victoria en el certamen y llegaron a los 8 puntos, ocupando parcialmente el décimo lugar de la tabla. Por su lado, el volante de la selección de Paraguay arrancó por segunda ocasión de titular en el torneo.

