Manchester United, con Diego León en el banco, volvió a perder

Manchester United volvió a perder, pero esta vez, como visitante y por la sexta fecha de la Premier League. Diego León fue suplente y no ingresó.

27 de septiembre de 2025 - 10:59
Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes (L) gestures to Manchester United's Portuguese defender #02 Diogo Dalot (R) after they concede their second goal during the English Premier League football match between Brentford and Manchester United at the Gtech Community Stadium in London on September 27, 2025.

Manchester United sufrió hoy una nueva derrota en la Premier League. Cuando parecía que el triunfo 2-1 al Chelsea podía significar la recuperación y el despegue, los Diablos Rojos del portugués Ruben Amorim perdieron 3-1 ante el Brentford en el Gtech Community Stadium, al oeste de Londres. El futbolista paraguayo Diego León fue suplente y no ingresó.

Antes de la media hora, el United caía 2-0: Igor Thiago con un doblete a los 8 y 20 minutos. Seis después, Benjamin Sesko descontó para cerrar la etapa inicial a un tanto del empate. En la complementaria, Bruno Fernandes tuvo la gran oportunidad de igualar, pero desperdició un penal a los 76′. Ya en la adición, Mathias Jensen liquidó el expediente con un gol a los 95′.

