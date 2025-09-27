Manchester United, con Diego León en el banco, volvió a perder

Manchester United sufrió hoy una nueva derrota en la Premier League. Cuando parecía que el triunfo 2-1 al Chelsea podía significar la recuperación y el despegue, los Diablos Rojos del portugués Ruben Amorim perdieron 3-1 ante el Brentford en el Gtech Community Stadium, al oeste de Londres. El futbolista paraguayo Diego León fue suplente y no ingresó.

Antes de la media hora, el United caía 2-0: Igor Thiago con un doblete a los 8 y 20 minutos. Seis después, Benjamin Sesko descontó para cerrar la etapa inicial a un tanto del empate. En la complementaria, Bruno Fernandes tuvo la gran oportunidad de igualar, pero desperdició un penal a los 76′. Ya en la adición, Mathias Jensen liquidó el expediente con un gol a los 95′.