Eduardo Coudet: "A veces noto que nos falta colmillo"

"Tenemos que ser más malvados, a veces falta colmillo. El duelo con Sevilla se va en una jugada rápida, en un detalle se nos van los puntos. Hacemos un montón de cosas bien, es difícil jugar fuera y ser protagonista muchos minutos, pero es algo que tenemos que mejorar", dijo sobre la acción del gol bermellón.

"Yo no entendía lo que pasó, me lo explicó el árbitro porque le da la pelota con la intención de estar armados y ya era nuestra. Pareció muy rápido en cuanto a esa desventaja, tal vez debería esperar algún segundo más. Fuimos dominadores del juego, pero no estuvimos precisos de cara a la portería" declaró respecto a la polémica.

"Podemos darle una vuelta de rosca en la agresividad para finalizar jugadas con tiros a portería. La intención la tuvimos, tenemos que tratar de ir jugando en estas jornadas dobles, ver quien está mejor en cuanto a desgaste, me duele porque nos hemos visto bien en muchos aspectos y nos vamos con las manos vacías", valoró sobre la carga de partidos.

"No pasaré la pelota a que lo de Facu Garcés fue detonante para el partido. El tema de Facu apareció muy de sorpresa, ojalá se resuelva de la mejor manera, he hablado con él y está muy tranquilo para resolver el tema", sentenció sobre la posible sanción a su futbolista.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy