Iñigo Pérez contra Almeyda, dos estilos atrevidos en Vallecas

El equipo madrileño espera lograr su primera victoria liguera de la temporada en Vallecas tras empatar los dos anteriores duelos ante Barcelona y Celta de Vigo. La única victoria hasta el momento ante su afición fue en la ronda previa de la Liga Conferencia frente al Neman Grodno bielorruso.

El conjunto franjirrojo afronta el duelo solo cuatro días después del duro revés de perder en el último instante con el Atlético de Madrid, en un partido en el que gozó de buenos minutos de juego e incluso pudo llevarse el triunfo.

Para este partido, Iñigo Pérez sigue contando con las bajas del central brasileño Luiz Felipe y del delantero angoleño Randy Nteka, que siguen sus respectivas recuperaciones de sendas lesiones, mientras que Jorge de Frutos, con molestias, aún no sabe si podrá participar o, por contra, volverá a quedarse sin jugar como frente al Atlético de Madrid.

Las dos principales dudas residen en el centro del campo, al que podría volver el senegalés Pathé Ciss, en cuyo caso Oscar Valentín pasaría al banquillo, y en la delantera, ya que Iñigo Pérez tendrá que decidir si apuesta por Sergio Camello o el brasileño Alemão.

El Sevilla, por su parte, llega a Vallecas para resarcirse del mal sabor de boca de la última derrota en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Villarreal y también con el objetivo de disipar las posibles dudas suscitadas en la gestión del banquillo por Matías Almeyda, al acabar el duelo con diez por la lesión de Tanguy Nianzou en el 75 y con todos los cambios hechos.

El conjunto hispalense quiere redimirse y sumar el que sería su tercer triunfo seguido a domicilio, algo que ha ilusionado al sevillismo porque, aunque hasta el momento las dos únicas victorias se han producido fuera (0-2 con el Girona y 1-2 ante el Alavés, también dio una buena imagen en Bilbao ante el Athletic pese a su derrota por la mínima (3-2).

Dar continuidad a su concepto exigente, físico y de fútbol vertical es el imperativo que se ha marcado Matías Almeyda, que suma hasta el momento siete de dieciocho puntos posibles.

Tras la sorpresa de los ocho cambios introducidos en su once ante los de Marcelino García Toral, lo que generó críticas en la afición al considerar que no hay una plantilla capacitada para ello, Almeyda podría volver en Vallecas a la versión que mejores resultados le ha dado desde su llegada a Sevilla, el que consiguió su última victoria a domicilio ante el Alavés.

Eso sí, tiene la importante baja del central galo Nianzou, quien sufrió su enésima lesión muscular frente al Villarreal y cuya ausencia se suma a las del extremo Alfon González, convaleciente de un esguince de tobillo que se produjo en Mendizorroza, y del medio Joan Jordán, a pesar de que el catalán ya ha empezado a entrenar con el grupo.

A la baja de Nianzou se une la duda del canterano Kike Salas, con molestias que le impidieron entrenar el pasado viernes, por lo que las opciones de Almeyda podrían pasar por mantener en la zaga al joven Andrés Castrín o bien hacer debutar al portugués Fabio Cardoso, uno de sus fichajes, o a Ramón Martínez, recién salido de una lesión.

Tendrá continuidad en la portería el griego Odysseas Vlachodimos, cuyo rendimiento creciente es un aval para la solidez defensiva sobre la que Almeyda pretende construir un Sevilla para el que quiere recuperar a jugadores hasta ahora casi desahuciados como el belga Adnan Januzaj, cuya actuación ante el Villarreal le abre las puertas a tener más minutos.

El extremo, recuperado de la sobrecarga en los gemelos con la que acabó el último choque, podría sumar su tercera titularidad en busca del ritmo físico y de competición que le permita dar continuidad a su juego, tras uno de sus mejores partidos como sevillista hasta que le aguantaron sus reservas, salvo que repita como titular el suizo Djibril Sow.

Sí es segura la vuelta al once de otro suizo, Rubén Vargas, el atacante más desequilibrante del Sevilla en este inicio de Liga, junto con Isaac Romero, en lugar del nigeriano Akor Adams. Parece poco probable que, pese a su buen rendimiento, estrene titularidad el veterano chileno Alexis Sánchez, a quien Almeyda ha ido dosificando y que ha ganado protagonismo y credibilidad por su eficacia en el juego y de cara al gol (una asistencia y un tanto).

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Vertrouwd, Lejeune, Chavarría; Pedro Díaz, Pathé Ciss; Fran Pérez, De Frutos o Unai López, Álvaro; Alemao.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Azpilicueta, Castrín, Marcao; Carmona, Mendy, Agoumé, Suazo; Januzaj o Sow, Rubén Vargas; Isaac Romero.

Clasificación: Rayo (14º, 5 puntos); Sevilla (12º, 7 puntos).

La clave: el atrevimiento de ambos equipos en el apartado ofensivo, una cualidad común.

El dato: La última victoria del Rayo Vallecano ante el Sevilla en Vallecas fue el 8 de enero de 2012.

· Almeyda (entrenador del Sevilla): "Insistir es bueno, no quedarte metidito atrás, así casi se van a Segunda".

· Iñigo Pérez: "Veo relación directa entre Almeyda y los mensajes que nos daba Bielsa"

Jordán, Alfon y Nianzou (lesionados. Sevilla). Nteka y Luiz Felipe (Rayo. lesionados).