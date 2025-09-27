Fútbol Internacional

Japón y Ucrania triunfan en el inicio del Mundial Sub 20

Las selecciones de Japón y Ucrania debutaron este sábado con victorias ante Egipto y Corea del Sur, respectivamente, en la jornada inaugural del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.

Por ABC Color
27 de septiembre de 2025 - 19:48
Ucrania le ganó a Corea del Sur por 2-1 en el Grupo de Paraguay, que juega en el segundo turno en Valparaíso con Panamá.
Ucrania le ganó a Corea del Sur por 2-1 en el Grupo de Paraguay, que juega en el segundo turno en Valparaíso con Panamá.Adriana Thomasa

Los nipones se impusieron sobre Egipto por 2-0 gracias a un tanto de penal de su capitán Rion Ichihara y del delantero Hisatsugu Ishii, por la primera fecha del Grupo A, en el Estadio Nacional de Santiago.

Lea más: Los valores a seguir en el Mundial Sub 20

En simultáneo, Ucrania derrotó a Corea del Sur por 2-1 con goles del mediocampista Hennadiy Synchuk y el delantero Oleksandr Pyshchur en el Estadio Elías Figueroa en la región de Valparaíso, a unos 120 kilómetros de la capital.

Los surcoreanos descontaron gracias al atacante Kim Myung-jun en este duelo correspondiente al Grupo B del certamen, que tendrá lugar entre este 27 de setiembre y el 19 de octubre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El anfitrión Chile se medirá ante Nueva Zelanda a las 20:00, en Santiago, para cerrar la jornada de apertura del Grupo A.Paraguay y Panamá jugarán en Valparaíso a la misma hora, en el cierre de la primera fecha del B.

Los locales sueñan con repetir o mejorar el tercer lugar logrado en el Mundial de la categoría en 2007, que abrió el camino a la llamada generación dorada de Alexis Sánchez y Arturo Vidal que ganó la Copa América de 2015 y 2016. Desarrollar nuevas estrellas se hace incluso más relevante luego de que en el camino hacia el Mundial absoluto de 2026 firmaran la peor clasificatoria mundialista de su historia. AFP

Enlace copiado