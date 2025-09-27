Japón y Ucrania triunfan en el inicio del Mundial Sub 20

Los nipones se impusieron sobre Egipto por 2-0 gracias a un tanto de penal de su capitán Rion Ichihara y del delantero Hisatsugu Ishii, por la primera fecha del Grupo A, en el Estadio Nacional de Santiago.

En simultáneo, Ucrania derrotó a Corea del Sur por 2-1 con goles del mediocampista Hennadiy Synchuk y el delantero Oleksandr Pyshchur en el Estadio Elías Figueroa en la región de Valparaíso, a unos 120 kilómetros de la capital.

Los surcoreanos descontaron gracias al atacante Kim Myung-jun en este duelo correspondiente al Grupo B del certamen, que tendrá lugar entre este 27 de setiembre y el 19 de octubre.

El anfitrión Chile se medirá ante Nueva Zelanda a las 20:00, en Santiago, para cerrar la jornada de apertura del Grupo A.Paraguay y Panamá jugarán en Valparaíso a la misma hora, en el cierre de la primera fecha del B.

Los locales sueñan con repetir o mejorar el tercer lugar logrado en el Mundial de la categoría en 2007, que abrió el camino a la llamada generación dorada de Alexis Sánchez y Arturo Vidal que ganó la Copa América de 2015 y 2016. Desarrollar nuevas estrellas se hace incluso más relevante luego de que en el camino hacia el Mundial absoluto de 2026 firmaran la peor clasificatoria mundialista de su historia. AFP