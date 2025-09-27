Julián Alvarez: "Me siento cuidado y muy feliz acá"

"Me siento cuidado, muy bien, feliz acá. Me han dado el espacio que quería y trabajo día a día para mejorar. La temporada es muy larga y hay que pensar en objetivos a largo plazo", dijo el argentino cuando fue cuestionado por su situación en el equipo rojiblanco.
Sobre el tanto de tiro libre, el cuarto de su equipo, explicó que lo practica en los entrenamientos. "Practicamos las faltas a veces y sabemos que hay una o dos ocasiones de esas en cada partido. Después hay que pegarle bien", manifestó.
"Yo estaba tranquilo", dijo sobre las ocasiones falladas en otros encuentros. "Las situaciones de gol tenían que llegar y yo las seguía teniendo. Hay que seguir trabajando para que en lo que viene seguir así".
"Obviamente, la temporada es muy larga y estos partido son importantes. El equipo viene rindiendo bien, pero hay que ajustar cosas como recibir menos goles. Si lo conseguimos vamos a estar peleando", concluyó. EFE.
