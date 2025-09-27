Serie A de Italia: El Inter de Milán se impone sobre Cagliari

Juventus de Turín desaprovechó la ocasión de colocarse líder de la Serie A este sábado tras empatar en casa ante Atalanta 1-1, con gol del colombiano Juan Cabal.
En el primer partido del día, el ambicioso Como de Cesc Fábregas se vio neutralizado por otra revelación, Cremonese (1-1), sorprendente recién ascendido que sigue sin perder y que ocupa la sexta posición. El gol del Como fue del argentino Nico Paz, que ya suma tres dianas esta temporada.
Sábado: Sassuolo-Udinese, Roma-Hellas Verona, Pisa-Fiorentina, Lecce-Bologna y Milan-Nápoles. Domingo: Parma-Torino y Genoaa-Lazio.
Los primeros: Napoli 12 puntos, Juventus 11, Milan, Roma, Inter, Atalanta y Cremonese 9, Como 8, Udinese y Cagliari 7.
