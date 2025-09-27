Fútbol Internacional

Serie A de Italia: El Inter de Milán se impone sobre Cagliari

El argentino Lautaro Martínez volvió a ser decisivo con el Inter de Milán, al marcar este sábado el primer tanto ante el Cagliari (2-0) que coloca a los de Cristian Chivu de nuevo en la parte alta de la tabla.

Por ABC Color
27 de septiembre de 2025 - 20:21
Lautaro Martínez (i) anotó el primer gol del Inter de MIlán.
Lautaro Martínez (i) anotó el primer gol del Inter de MIlán. FABIO MURRU

Juventus de Turín desaprovechó la ocasión de colocarse líder de la Serie A este sábado tras empatar en casa ante Atalanta 1-1, con gol del colombiano Juan Cabal.

En el primer partido del día, el ambicioso Como de Cesc Fábregas se vio neutralizado por otra revelación, Cremonese (1-1), sorprendente recién ascendido que sigue sin perder y que ocupa la sexta posición. El gol del Como fue del argentino Nico Paz, que ya suma tres dianas esta temporada.

Sábado: Sassuolo-Udinese, Roma-Hellas Verona, Pisa-Fiorentina, Lecce-Bologna y Milan-Nápoles. Domingo: Parma-Torino y Genoaa-Lazio.

Los primeros: Napoli 12 puntos, Juventus 11, Milan, Roma, Inter, Atalanta y Cremonese 9, Como 8, Udinese y Cagliari 7.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado