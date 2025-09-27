Vídeo: El gol de Ronaldo Martínez en el empate de Platense

Platense igualó 2-2 con San Martín de San Juan por la décima fecha del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Argentina. La remontada del Calamar, que arrancó perdiendo, fue con un gol de Ronaldo Martínez: a los 12 minutos, con un cabezazo letal, el futbolista paraguayo anotó el 1-1 parcial. El ex Cerro Porteño llegó a los 7 goles y es el máximo artillero del certamen.

El gol de Ronaldo Martínez en Platense