1-1. El Córdoba reacciona tras un gol en propia meta y suma un punto

La primera ocasión del partido la tuvo la Real Sociedad por medio de Jon Balda, en el minuto 5, pero su lanzamiento de falta desde la frontal del área lo detuvo Iker Álvarez. En los primeros 20 minutos no hubo más acercamientos, pero el dominio territorial fue del filial txuri-urdin.

En el minuto 25, Gorka Carrera marcó con un testarazo dentro del área pequeña, pero el ariete guipuzcoano estaba adelantado y el gol fue anulado.

En otra acción parecida, también a la salida de un córner, Astiazarán pudo adelantar a los locales, pero el guardameta visitante volvió a aparecer, y otro saque de esquina botado por Mikel Rodríguez significó el 1-0, en propia meta de Sergi Guardiola (m.32).

Los visitantes reaccionaron bien y en el minuto 35 tuvieron la ocasión más clara de la primera mitad. Pedro Ortiz remató a placer dentro del área, pero su disparo fue rechazado a córner por un salvador Jon Balda.

Al filo del descanso (minuto 43), Mikel Rodríguez estuvo a punto de firmar un golazo en una falta lateral que se fue cerrando, pero el meta visitante estuvo atento para mandar el balón a córner.

La primera mitad terminó con un disparo lejano de Carrera que Álvarez detuvo sin problemas

En la segunda parte, la primera ocasión fue para los visitantes por medio del recién incorporado Dalisson de Almeida (minuto 46), aunque su disparo lo detuvo sin demasiados problemas Aitor Fraga.

El brasileño fue uno de los tres cambios que introdujo Iván Ania para tratar de cambiar el rumbo del partido.

Cuando mejor estaba el Córdoba, una buena transición ofensiva del Sanse terminó en un penalti cometido por Rubén Alves, pero Peru Rodríguez no pudo transformar la pena máxima por culpa de una gran parada de Iker Álvarez. El meta andorrano mantuvo vivo al Córdoba.

Los visitantes crecieron en el partido y Guardiola tuvo el empate con un testarazo a la salida de un córner que se marchó ligeramente desviado en el minuto 62.

En el minuto 76 llegó la igualada. Una buena jugada coral del Córdoba finalizó con un gran golpeo el brasileño Dalisson para empatar el encuentro y aunque los visitantes apretaron para culminar la remontada, el marcador no se volvió a mover.

1 - Real Sociedad B: Fraga; Dadie (Garro, m.63), Peru Rodríguez, Balda, Agote; Carbonell, Eceizabarrena (Gorosabel, m. 63), Mikel Rodríguez (Mariezkurrena, m.72); Astiazarán (Ochieng, m.72), Orobengoa y Carrera (Marchal, m.87).

1 - Córdoba: Álvarez; Isaac, Fomeyem, Rubén Alves, Vilarrasa; Isma Ruiz, Salas (Dalisson, m.45), Ortiz (Zidane, m. 45); Carracedo (Diego Bri, m.86), Medina (Requena, m.45) y Guardiola (Fuentes, m.63).

Gol: 1-0, m.32: Sergi Guardiola, en propia meta. 1-1, m.76: Dalisson.

Árbitro: Lluis Bestard (Comité Balear). Amonestó a Dadie (37), Mikel Rodríguez (83, en el banquillo), Agote (89) y Gorosabel (91) por la Real Sociedad B; y a Sergi Guardiola (10), Kevin Medina (19), Carracedo (44), Rubén Alves (52) y Zidane (66), por el Córdoba.

Incidencias: encuentro correspondiente a la 7ª jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División) disputado en Anoeta ante 1.840 espectadores.