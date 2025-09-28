Belotti se rompe el cruzado

"Tras la lesión sufrida ayer durante el partido, Andrea Belotti se sometió a pruebas diagnósticas y exploraciones instrumentales que han revelado una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda", informó este domingo el Cagliari.

"El futbolista se someterá en los próximos días a más pruebas y visitas especializadas", añadió el combinado sardo.

Belotti, de 31 años y que había empezado la temporada por todo lo alto con dos goles en sus primeros dos partidos con el Cagliari, tuvo que ser sustituido en el minuto 44 del duelo ante el Inter tras un mal apoyo con su pierna izquierda que desencadenó la lesión.

Aunque lo tiempos de recuperación no están definidos al ser una lesión de larga duración, su baja se estima en al menos 7 meses, por lo que incluso podría perderse el resto de la temporada en año mundialista.

Belotti, exjugador del Palermo, Torino, Roma, Fiorentina, Como y Benfica, levantó la Euro 2020 con Italia, aunque no acude a una convocatoria con la 'Azzurra' desde junio de 2022.