Defensa y Justicia logra un triunfo in extremis ante Boca Juniors

Luego de tres triunfos y un empate, el ‘Xeneize’ sufrió una dura caída ante un rival que se impuso con goles de Abiel Osorio, el primero de penalti y el segundo en el minuto 94, ante un rival que había logrado el transitorio empate con un penalti convertido por Leandro Paredes.

Boca Juniors fue conducido técnicamente por Claudio Úbeda, ya que el entrenador Miguel Ángel Russo estuvo hospitalizado durante gran parte de la semana y, si bien recibió el alta médica el viernes le recomendaron no decir presente este sábado en el Estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello de la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Tras esta derrota, el equipo ‘xeneize’ quedó sexto con 14 unidades en la Zona A, donde Defensa y Justicia trepó con 15 unidades a la tercera posición, a 2 del líder Unión de Santa Fe, que el viernes empató 0-0 con Banfield.

En otros resultados del Grupo A, Tigre derrotó por 0-1 el viernes a Central Córdoba y este sábado Argentinos Juniors se impuso por 0-2 ante el colista Aldosivi de Mar del Plata.

En tanto, en la Zona B, San Lorenzo logró un valioso triunfo por 2-0 ante Godoy Cruz para trepar a la cuarta posición con 16 unidades detrás del Deportivo Riestra (19) y River Plate (18), que se medirán este domingo, al igual que Vélez Sarsfirled (18), que recibirá al Atlético Tucumán.

Además, por la décima jornada en el Grupo B, Rosario Central goleó por 0-3 a Gimnasia con un gol de Ángel Di María, Talleres se impuso por 1-0 contra Sarmiento de Junín y el viernes Platense igualó 2-2 con San Martín de San Juan.

Este domingo se disputarán cuatro duelos con el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente como atracción principal.